За сутки Россия передала на Украину и в Донбасс более 360 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что 10 июня в ДНР, Харьковской и Херсонской областях Украины проведены пять гуманитарных акций. В ходе них население получило 361 тонну предметов первой необходимости и продуктов питания. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, всего со 2 марта Россией на Украину доставлено 28,9 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Всего проведено 1 142 гуманитарные акции.

Кроме того, на пунктах сбора в регионах подготовили больше 32 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось о четырех гуманитарных акциях, проведенных 9 июня в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Мирным жителям передали 448 тонн предметов первой необходимости и продуктов.

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Дарья Акимова