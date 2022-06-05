Путин назвал высокоэффективное оружие против беспилотников Украины

Российские ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь» работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом все разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации, — иностранного производства, сообщил глава государства в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: кадр видео Минобороны РФ

— Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются — они все иностранного производства, — приводит «РИА Новости» его слова.

Путин отметил, что не видит смысла передавать Украине беспилотники.

— Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу.

Также российский лидер выразил мнение, что «возня вокруг дополнительных поставок» вооружения Украине направлена на то, чтобы как можно дальше затянуть конфликт. А если Украине будут поставлять ракеты большей дальности, то «Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает».



Татьяна Леухина