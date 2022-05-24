Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии со среды

С завтрашнего дня в Венгрии вводится чрезвычайное положение. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии. Эти события, а также санкции Брюсселя обернулись огромными экономическими потрясениями и резким ростом цен.

Фото: pixabay.com

— Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение, — приводит слова Орбана ТАСС.

Сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страна намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине. По словам министра, это делается ради обеспечения эвакуации и отсутствия жертв среди мирных граждан.



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Диана Жиленкова