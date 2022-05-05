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Посольство России призвало США отказаться от курса на введение новых санкций

08:11, 05.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Посольство России призвало США отказаться от курса на введение новых санкций
Фото: wikipedia.org / Aaron Siirila

Российские дипломаты рекомендовали властям США «направить свою неуемную энергию» на решение внутренних проблем в регионе, отметив, что санкционный курс контрпродуктивен, а меры давления не достигнут своих целей.

Как указали в посольстве, чиновники в США признали, что антироссийские санкции в энергосекторе приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышают цены на топливо.

Там обратили внимание, что курс рубля укрепляется, и это свидетельствует об устойчивости российского финсектора и экономики государства в целом, сообщает RT.

Фото: pixabay.com

Вчера министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что если Евросоюз откажется от поставок российской нефти, это приведет к дополнительной нестабильности на мировом рынке, а также росту цен на энергоносители. Она отметила, что США «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались».

Маргарита Головатенко
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