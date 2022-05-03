За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 11,5 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенка. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции в Россию эвакуировали 1 103 701 человека, включая 197 927 детей. Границу страны пересекли 142 973 автомобиля, из них 1 928 — за последние сутки.

Фото: кадр видео Минобороны России

Также за минувшие сутки от иностранцев и граждан Украины поступило 123 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским военным районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Сегодня координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила об эвакуации 101 мирного жителя с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Вывод граждан ведется в рамках операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

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Диана Жиленкова