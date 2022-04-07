Минобороны: Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине в любых направлениях

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине в любых направлениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия продолжает оказывать всестороннюю помощь ДНР и ЛНР и жителям освобожденных территории Украины. Каждый день с 10:00 ВС России представляют гуманитарные маршруты в харьковском и мариупольском направлениях.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также Минобороны РФ реагирует на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя, пишет «РИА Новости».

За сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 18 137 человек.

Татьяна Леухина