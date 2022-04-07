Минобороны: Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине в любых направлениях
Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на Украине в любых направлениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Россия продолжает оказывать всестороннюю помощь ДНР и ЛНР и жителям освобожденных территории Украины. Каждый день с 10:00 ВС России представляют гуманитарные маршруты в харьковском и мариупольском направлениях.
Также Минобороны РФ реагирует на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя, пишет «РИА Новости».
За сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 18 137 человек.
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