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Белый дом завтра представит новый пакет санкций против России

23:18, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Белый дом завтра представит новый пакет санкций против России
Фото: ru.wikipedia.org

США завтра представят новый пакет санкций против России, которые затронут и частные лица, и различные структуры. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам, - приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: ru.wikipedia.org

В понедельник заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх допустил расширение санкции против России. Они должны затронуть большинство еще не затронутых банков и секторов. Сингх отметил, что в основном это касается нефти и газа.

На прошлой неделе американская сторона отмечала, что антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные. Их действие может прекратиться при окончании «российской агрессии» в отношении Украины.

Татьяна Леухина
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