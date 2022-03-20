За сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 500 человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За последние сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали 541 человека. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что за сутки в том числе были эвакуированы 114 детей. В общей сложности за период с 5 по 20 марта в Безыменное эвакуировали 2 973 украинца, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что за сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировали почти 16,4 тысячи человек. Он отметил, что националисты удерживают в населенных пунктах почти 7 тысяч иностранцев из 19 стран.

В пятницу Мизинцев сообщил, что из Мариуполя дезертировали до 200 боевиков. Также российская сторона выразила готовность гарантировать жизнь националистам, которые сложили оружие при выходе из города.

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Диана Жиленкова