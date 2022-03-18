Минобороны РФ: из Мариуполя дезертировали до 200 боевиков

Вооруженные силы России готовы гарантировать жизнь националистам, которые сложили оружие при выходе из Мариуполя. Однако украинская сторона отказалась от предложения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, из города дезертировали до 200 боевиков. Власти Украины осознают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам. Официальный Киев предлагает им использовать свыше 200 тысяч мирных граждан как живой щит, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За последние сутки из Мариуполя эвакуировали свыше 13,7 тысячи человек. В общей сложности с начала спецоперации город покинули 56,7 тысячи граждан.

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Диана Жиленкова