Минобороны РФ: из Мариуполя дезертировали до 200 боевиков
Вооруженные силы России готовы гарантировать жизнь националистам, которые сложили оружие при выходе из Мариуполя. Однако украинская сторона отказалась от предложения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны РФ, из города дезертировали до 200 боевиков. Власти Украины осознают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам. Официальный Киев предлагает им использовать свыше 200 тысяч мирных граждан как живой щит, передает ТАСС.
За последние сутки из Мариуполя эвакуировали свыше 13,7 тысячи человек. В общей сложности с начала спецоперации город покинули 56,7 тысячи граждан.
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым