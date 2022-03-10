Китай отказал авиакомпаниям из России в поставках запчастей

Фото: Максим Платонов

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

По его словам, Россия будет искать возможности поставки авиационных запчастей в Турции, Индии или других странах. Он добавил, что каждая авиакомпания будет договариваться об этом сама, а Росавиация поможет легализовать эти запчасти.

26 февраля Евросоюз ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Также лизингодатели должны разорвать действующие контракты с авиакомпаниями до конца марта.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Кудинов рассказал, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Они сами решат, какие именно самолеты нужно будет вернуть. В ведомстве также добавили, что ситуация с российскими самолетами не скажется на стоимости авиабилетов.



Дарья Акимова