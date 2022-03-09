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Слуцкий: делегация РФ не уступит украинской стороне ни одного переговорного пункта

20:01, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Слуцкий: делегация РФ не уступит украинской стороне ни одного переговорного пункта
Фото: wikimedia.org

Российская делегация не уступит украинской ни одного переговорного пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена российской делегации на переговорах с Киевом, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

В эфире радиостанции «Вести FM» он заметил, что переговоры проходят для того, чтобы прийти к согласию по ключевым вопросам: военным, политическим, гуманитарным.

Третий раунд переговоров состоялся между сторонами 7 марта в Беловежской пуще. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский тогда рассказал, что ожидания России от сегодняшних переговоров с Украиной не оправдались. РФ надеялась подписать хотя бы протокол, но сделать этого не удалось.

Фото: посольство России в Белоруссии

Отдельно Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он также заверил, что контакты продолжатся. Слуцкий заверил в скором продолжении переговоров в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин не раз сообщал о требованиях России на переговорах с Украиной, в частности о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, о денацификации, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Татьяна Леухина
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