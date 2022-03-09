Слуцкий: делегация РФ не уступит украинской стороне ни одного переговорного пункта

Российская делегация не уступит украинской ни одного переговорного пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена российской делегации на переговорах с Киевом, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.



В эфире радиостанции «Вести FM» он заметил, что переговоры проходят для того, чтобы прийти к согласию по ключевым вопросам: военным, политическим, гуманитарным.

Третий раунд переговоров состоялся между сторонами 7 марта в Беловежской пуще. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский тогда рассказал, что ожидания России от сегодняшних переговоров с Украиной не оправдались. РФ надеялась подписать хотя бы протокол, но сделать этого не удалось.



Фото: посольство России в Белоруссии

Отдельно Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он также заверил, что контакты продолжатся. Слуцкий заверил в скором продолжении переговоров в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин не раз сообщал о требованиях России на переговорах с Украиной, в частности о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, о денацификации, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Татьяна Леухина