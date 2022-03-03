Лавров: переговоры представителей РФ и Украины состоятся сегодня

Переговоры представителей России и Украины состоятся сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, об этом информирует ТАСС.

Лавров выразил уверенность в том, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона. Министр также уверен, что против России вынашивают планы войны.

Переговоры с Россией состоятся, однако они пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте. Об этом сообщал накануне представитель украинской делегации Давид Арахамия. Информацию о встрече в Беловежской пуще он назвал «не соответствующей действительности».

Лавров заявлял о позиции России на переговорах с Украиной: РФ считает, что ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

Фото: посольство России в Белоруссии

Вчера вечером делегация России прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет завтра утром. Место для встречи выбрали обе делегации. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что на переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня.

Маргарита Головатенко