Лавров: переговоры представителей РФ и Украины состоятся сегодня
Переговоры представителей России и Украины состоятся сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, об этом информирует ТАСС.
Лавров выразил уверенность в том, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона. Министр также уверен, что против России вынашивают планы войны.
Переговоры с Россией состоятся, однако они пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте. Об этом сообщал накануне представитель украинской делегации Давид Арахамия. Информацию о встрече в Беловежской пуще он назвал «не соответствующей действительности».
Лавров заявлял о позиции России на переговорах с Украиной: РФ считает, что ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей.
Вчера вечером делегация России прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет завтра утром. Место для встречи выбрали обе делегации. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что на переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня.
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