КНИТУ-КАИ выразил готовность принять студентов из ДНР, ЛНР и россиян из зарубежных вузов

КНИТУ-КАИ готов принять студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а еще российских студентов из зарубежных университетов, сообщили в пресс-службе вуза.



Заявку можно подать на почту priem@kai.ru. Для перевода обязательно предоставить сканы паспорта, документа о предыдущем образовании и транскрипта из зарубежного университета. Каждое заявление рассмотрят отдельно. Университет поможет определиться с выбором подходящей программы и пройти аттестационные испытания в онлайн-формате.

В университете есть возможность перевода на бюджет при наличии вакантных мест или по договору (с возможностью отсрочки платежей).

Более 142 тысяч жителей ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию с 18 февраля. За сутки число эвакуированных беженцев увеличилось еще на 5 тысяч человек. В числе беженцев более 88,7 тысячи граждан Украины и более 53 тысяч граждан России. Еще 646 человека — граждане иных государств.

Маргарита Головатенко