В Новосибирске закрылось консульство Украины

В Новосибирске консульство Украины прекратило принимать граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в учреждении.

Причиной закрытия консульства назвали военное положение. Когда организация возобновит работу, пока неизвестно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией. В Кремле отметили, что разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен.

Военная операция в Донбассе началась вчера утром. Все последние новости — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова