В Новосибирске закрылось консульство Украины
В Новосибирске консульство Украины прекратило принимать граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в учреждении.
Причиной закрытия консульства назвали военное положение. Когда организация возобновит работу, пока неизвестно.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией. В Кремле отметили, что разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен.
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