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В Новосибирске закрылось консульство Украины

08:28, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
В Новосибирске закрылось консульство Украины
Фото: pixabay.com

В Новосибирске консульство Украины прекратило принимать граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в учреждении.

Причиной закрытия консульства назвали военное положение. Когда организация возобновит работу, пока неизвестно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией. В Кремле отметили, что разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен.

Военная операция в Донбассе началась вчера утром. Все последние новости — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова
Общество

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