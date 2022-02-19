Казанцам рассказали об уборке улиц от снега — видео

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Казанцам рассказали, какая техника задействована в уборке снега в городе и как работают дорожные службы в зимний период. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На прошлой неделе доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказывал «Реальному времени», что высота снежного покрова в Казани составляет 70 сантиметров. Это превышает месячную норму в два раза.



В уборке снега задействованы все силы, однако сказывается нехватка водителей для спецтехники. В мэрии ранее сообщали о планах создать дополнительные камеры для утилизации снега. Каждый день на снегоплавильных пунктах города ликвидируют порядка 9 тысяч тонн снега, но этого недостаточно.



Татьяна Леухина