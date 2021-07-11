В Татарстане вновь выросли цены на некоторые овощи

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане снова отмечен рост цен на некоторые овощи. Так, за неделю на 6,21%, до 37,46 рубля за килограмм, подорожала свежая белокочанная капуста, стоимость моркови выросла на 6,11%, до 85,44 руб./кг.

На 1,13% увеличились цены на репчатый лук — до 34,83 руб./кг. Подорожали также и яблоки — до 97,54 руб./кг (+1,18%). При этом подешевел картофель — до 52,72 руб./кг. Такие данные приводит Татарстанстат по состоянию на 5 июля.

За неделю в республике цены выросли на соль (+0,17%), печенье (+0,14%), масло подсолнечное (+0,54%) и сливочное (+0,64%). Подорожали мясные продукты — говядина (+0,24%), свинина (+0,08%), куры (кроме куриных окорочков) и баранина (+0,26%).

Фото: Роман Хасаев (архив)

Цены снизились на полукопченую колбасу, мясные и овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, жирный творог, куриные яйца (упаковки по 10 штук), сахар-песок и некоторые другие продукты питания.

Напомним, в Министерстве экономики Татарстана подтвердили, что в республике выросли цены на картофель и в целом на «борщевой набор». Это связано с тем, что урожай прошлого года уже закончился, а нынешний не появился, заявил замминистра экономики РТ — начальник департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

Татьяна Демина