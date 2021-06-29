Количество заведений общепита без контрольно-кассовой техники сократилось в два раза

Более чем в два раза снизилось количество предприятий общепита, которые работали без применения контрольно-кассовой техники, сообщила пресс-служба УФНС по Татарстану. На первом этапе отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года, налоговые органы выявили тех, кто иногда «пробивает мимо кассы». Мониторинг проводился на основе данных онлайн-касс участников сферы общепита.

В группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты контрольно-кассовой техники направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении онлайн-касс, сообщила пресс-служба УФНС.

На втором этапе налоговые органы проведут проверки предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска, предупреждает пресс-служба ведомства.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта сообщалось, что ФНС и Министерство финансов РФ планируют ужесточить правила применения ККТ на розничных рынках. В частности, в планах ведомств минимизировать случаи, в которых разрешается не применять ККТ, и обязать арендаторов торговых точек подтверждать наличие техники перед заключением соответствующего договора.

