На импортозамещение за пять лет потратили 2 трлн рублей — это много или мало?

Россия за последние пять лет вложила в проекты в сфере импортозамещения около 2 трлн рублей, рассказал сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов.



— Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности, — заявил Борисов на итоговой коллегии Минпромторга РФ.

Он добавил, что санкции в отношении России помогли развивать импортозамещение в стране. «Санкции имеют две стороны: одна — отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны, это хороший мотив для того, чтобы [развивать] импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя», — отметил Борисов.

В декабре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об успешности программы импортозамещения. По его словам, пищевая промышленность полностью удовлетворяет запросы россиян. Хотя незадолго до этого исследование Национального рейтингового агентства (НРА) свидетельствовало: Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года.

Юрий Борисов: «Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться». Фото: government.ru

2 трлн рублей на импортозамещение — это:

В среднем по 400 млрд рублей в год . В 2021 году это 1,8% от общих расходов бюджета России.

. В 2021 году это 1,8% от общих расходов бюджета России. Вся же сумма все равно в 8 с небольшим раз меньше годового объема импорта всех товаров в страну — в 2020 году он составил $231,7 миллиарда.

всех товаров в страну — в 2020 году он составил $231,7 миллиарда. И в пять раз меньше, чем годовой импорт в Россию до санкций , выраженный в рублях, — в 2013 году он составлял $314,96 млрд, но курс доллара тогда был примерно в два раза ниже.

, выраженный в рублях, — в 2013 году он составлял $314,96 млрд, но курс доллара тогда был примерно в два раза ниже. В два раза больше, чем критический импорт труднозаменимых товаров : по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, он оценивается в 1 трлн рублей ежегодно. Но если сравнивать с годовыми расходами на импортозамещение — объем критического импорта в 2,5 раза больше.

: по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, он оценивается в 1 трлн рублей ежегодно. Но если сравнивать с годовыми расходами на импортозамещение — объем критического импорта в 2,5 раза больше. В полтора раза больше, чем потеряли западные экспортеры за пять лет продовольственных контрсанкций: как подсчитывало «РИА Новости» на основе данных таможни, потери за этот период составили $46 миллиардов.

за пять лет продовольственных контрсанкций: как подсчитывало «РИА Новости» на основе данных таможни, потери за этот период составили $46 миллиардов. И в 1,6 раза больше, чем потеряла Россия от санкций, по оценке президента России Владимира Путина : на «прямой линии» в 2019 году он заявлял, что Россия недополучила вследствие санкций $50 млрд. Потери Европы он тогда оценивал в $240 млрд — это в 8,6 раза больше.

: на «прямой линии» в 2019 году он заявлял, что Россия недополучила вследствие санкций $50 млрд. Потери Европы он тогда оценивал в $240 млрд — это в 8,6 раза больше. 990 844 тонны испанского пармезана — на родине он стоит от 23 евро за кг.

— на родине он стоит от 23 евро за кг. 151 930 тонн деликатесного хамона иберико из Испании — там его цена начинается от 150 евро за кг.

— там его цена начинается от 150 евро за кг. И это число, и предыдущее — больше, чем Россия уничтожает санкционки в год: с 2015 по 2018 год было уничтожено около 26 тыс. тонн продуктов.

Александр Артемьев