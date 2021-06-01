В Казани сегодня откроется движение поездов на Детской железной дороге

Сегодня, 1 июня, в Казани на Детской железной дороге откроется движение поездов. Также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей и открытию летней производственной практики.

Дети будут выполнять обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора. Торжественная линейка начнется в 9.00. После этого стартует движение первого поезда.

Казанцам удастся прокатиться от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно. Поезд будет делать четыре рейса в день: в 10.00, 11.23, 14.15 и 15.38. Выходные дни — в понедельник и вторник. В этот день дети до 14 лет смогут покататься на поезде бесплатно. Для детей до пяти лет проезд будет бесплатным на протяжении всего лета, сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

«Реальное время» ранее выяснило, куда могут трудоустроиться подростки в Татарстане и на какой доход они смогут рассчитывать. Подробности — в материале интернет-газеты.