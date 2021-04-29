В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

По данным Минздрава Татарстана, 13 человек госпитализировано, 25 лечатся дома. Всего на 29 апреля в республике зарегистрировано 20 417 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 458 человек.

В республике переболели 17 499 человек. Из них 44 выздоровели за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрабатывает обновление рекомендаций по лечению COVID-19. Это уже десятое обновление временных методических рекомендаций. Они были разработаны для информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.



Ольга Плешкова