РК «Ривьера» отбился от претензий мусинских компаний на 700 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Конкурсный управляющий обанкротившегося ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» добился отмены сделки по приобретению акций АО «Земельная корпорация «Лидер». Таким образом, ему удалось избавиться от требований «Татфондбанка» и «Новой нефтехимии» на 700 млн рублей.

ТФБ требовал от «Ривьеры» 300 млн рублей, а «Новая нефтехимия» — 400 млн, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Теперь же Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать уже в пользу «Ривьеры» 1 млн рублей с ТФБ и 186 тысяч в качестве возмещения госпошлины и расходов на экспертизу с «Новой нефтехимии».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что и «Татфондбанк», и «Новая нефтехимия», и ЗК «Лидер» входили в бизнес-империю Роберта Мусина. Все они обанкротились.

Ранее «Реальное время» писало, что развлекательный комплекс «Ривьера» выкупили бизнесмены Игорь Евтушок и Валерий Кравцун. Они являются основателями петербургской компании Kravt Invest, занимающейся в том числе проектами отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта.