РК «Ривьера» отбился от претензий мусинских компаний на 700 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» добился отмены сделки по приобретению акций АО «Земельная корпорация «Лидер». Таким образом, ему удалось избавиться от требований «Татфондбанка» и «Новой нефтехимии» на 700 млн рублей.
ТФБ требовал от «Ривьеры» 300 млн рублей, а «Новая нефтехимия» — 400 млн, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Теперь же Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать уже в пользу «Ривьеры» 1 млн рублей с ТФБ и 186 тысяч в качестве возмещения госпошлины и расходов на экспертизу с «Новой нефтехимии».
Напомним, что и «Татфондбанк», и «Новая нефтехимия», и ЗК «Лидер» входили в бизнес-империю Роберта Мусина. Все они обанкротились.
Ранее «Реальное время» писало, что развлекательный комплекс «Ривьера» выкупили бизнесмены Игорь Евтушок и Валерий Кравцун. Они являются основателями петербургской компании Kravt Invest, занимающейся в том числе проектами отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта.Бизнес Татарстан
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