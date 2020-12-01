В соцсетях обсуждают фото очереди на казанский каток «Трудовые резервы»

В одном из сообществ Казани в соцсети Instagram появилось фото большой очереди на открытый каток «Трудовые резервы» в парке Горького.

На фото видно, что посетители катка, в том числе с детьми, стоят в очереди без соблюдения социальной дистанции. Можно заметить, что у некоторых отсутствуют маски.



В комментариях отметили, что альтернатив каткам в этом году мало. Касательно «Трудовых резервов» в комментариях предложили сделать прокат коньков с отдельного входа.

Некоторые отмечали, что не видят ничего плохого в посещении катка большим количеством людей, поскольку катание происходит на открытом воздухе.

Напомним, в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили о введении ограничений на катках и лыжных базах по количеству посетителей. Это коснется только зоны покупки билетов и раздевалок, где могут образовываться очереди.

Ранее на стадионе «Трудовые резервы» житель Казани также снял огромную очередь на каток. Видео появилось в соцсети.

Маргарита Головатенко