Новости общества

06:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На улице Баумана в Казани начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

06:29, 25.11.2020
На улице Баумана в Казани начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
Фото: соцсети

В Казани на улице Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Фото появились в соцсетях.

Рабочие уже поставили первые опоры световых арок. В прошлом году аналогичную иллюминацию итальянской компании Festi Group установили в нескольких местах в центре города. Такие арки появились на улице Баумана, вокруг катка в парке «Черное озеро», на набережной озера Кабан.

9 ноября в Казани начали устанавливать главную городскую новогодную елку возле центра семьи «Казан».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем