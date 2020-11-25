На улице Баумана в Казани начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
В Казани на улице Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Фото появились в соцсетях.
Рабочие уже поставили первые опоры световых арок. В прошлом году аналогичную иллюминацию итальянской компании Festi Group установили в нескольких местах в центре города. Такие арки появились на улице Баумана, вокруг катка в парке «Черное озеро», на набережной озера Кабан.
9 ноября в Казани начали устанавливать главную городскую новогодную елку возле центра семьи «Казан».
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