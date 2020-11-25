На улице Баумана в Казани начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

Фото: соцсети

В Казани на улице Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Фото появились в соцсетях.

Рабочие уже поставили первые опоры световых арок. В прошлом году аналогичную иллюминацию итальянской компании Festi Group установили в нескольких местах в центре города. Такие арки появились на улице Баумана, вокруг катка в парке «Черное озеро», на набережной озера Кабан.

9 ноября в Казани начали устанавливать главную городскую новогодную елку возле центра семьи «Казан».



Татьяна Леухина