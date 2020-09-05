В МИД России обвинили Запад в создании веществ из группы «Новичок»

МИД России прокомментировал совместное заявление глав министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жана-Ив Ле Дриана по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее они потребовали объяснение от Москвы.

В российском ведомстве заметили, что на протяжении нескольких лет с веществами из группы «Новичок» работали специалисты из многих западных стран и структур НАТО, передает RT.

А в США «разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов».

2 сентября Германия официально заявила, что в крови Навального было найдено отравляющее вещество «Новичок». Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал данные Германии об отравлении фальсификацией и представил якобы перехваченный разговор Варшавы и Берлина.