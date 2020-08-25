Газпромбанк профинансировал сделку по выкупу 100% акций АО «Татхимфармпрепараты» топ-менеджментом компании

Газпромбанк профинансировал сделку по выкупу 100% акций крупнейшего российского фармацевтического производителя — АО «Татхимфармпрепараты» топ-менеджментом компании. Заемные средства предоставлены компании специального назначения — ООО «Химтим», которая выступила в роли покупателя.

Сделка заключена в целях создания инвестиционных условий для повышения эффективности работы одного из производителей лекарственных препаратов в России. В настоящее время АО «Татхимфармпрепараты» имеет в своем составе два современных завода: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов. Компания обладает высоким научно-техническим потенциалом и располагает производственными мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 130 наименований готовых лекарственных средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп: сердечно-сосудистые, антибиотики, противовоспалительные, противовирусные, анальгетики, противомикробные, нейролептики, транквилизаторы, противоопухолевые, противомигренозные, седативные, средства, регулирующие метаболические процессы.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) — универсальный финансовый институт России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

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