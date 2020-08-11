Путин рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от COVID-19. Такое заявление было сделано в ходе заседания правительства РФ.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Также Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Российский президент заверил, что препарат эффективный и формирует устойчивый иммунитет.