Tom Tailor закрывает единственный франчайзинговый магазин в Казани

Фото: Алиса Миронова

Франшизный магазин ликвидируется, собственные остаются работать

Как стало известно «Реальному времени», в ТЦ «Тандем» закрывается магазин Tom Tailor. О грядущей ликвидации торговой точки стало известно в начале месяца, а произойдет это в скором времени — не позже 20 марта. Причины этого события не раскрываются, но источники «Реального времени» говорят, что дело в франшизе: ее держатель либо сам решил прекратить ее действие, либо потерял ее по каким-либо причинам.



В пиар-службе представительства Tom Tailor в России «Реальному времени» пояснили, что магазин в «Тандеме» — единственный, открывшийся в Казани в свое время по франшизе. Остальные два — в торговых центрах XL и «Мега» — это собственные магазины компании. Они остаются работать, более того, на известном рекрутинговом портале 3 марта в обоих открылись вакансии продавцов. По какой причине действие франшизы в Казани заканчивается — не сообщается. В службе Tom Tailor, занимающейся франшизами, нам рассказали, что планов поиска новых франчайзи в Казани у них на ближайшее время нет — компания сконцентрировала внимание на других регионах страны.



Магазин Tom Tailor в «Тандеме» открылся по франшизе раньше всех в Казани — он здесь был с самого открытия торгового центра в 2005 году. Фото Алисы Мироновой

Tom Tailor в Казани

Магазин Tom Tailor в «Тандеме» открылся по франшизе раньше всех в Казани — он здесь был с самого открытия торгового центра в 2005 году.

Только в конце марта 2017 года компания открыла в Казани два собственных магазина в «Парк Хаусе» и в XL. В мае 2018-го к ним присоединилась точка в «Меге». Развитие было волнообразным: за приливом последовал отлив — весной 2019 года магазин в «Парк Хаусе» закрылся.

И в «Меге», и в XL нам подтвердили, что закрытие Tom Tailor в этих торговых центрах не запланировано. В XL сейчас работает аутлет, а в «Меге» продаются вещи из основной коллекции.

Эта торговая сеть, основанная в Гамбурге в 1961 году, относится к верхнему сегменту масс-маркета. В последние годы одежда бренда становится все более узнаваемой на улицах российских городов: сеть методично расширяет присутствие в России и СНГ в целом, открывая собственные магазины и реализуя франшизы.

Людмила Губаева