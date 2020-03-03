Национальной гарантийной системе кредитов малому бизнесу придадут легитимности

НГС получит определение, Корпорация МСП — четкие полномочия



В России законодательно вводится понятие национальной гарантийной системы (НГС) для малого и среднего предпринимательства (МСП). Законопроект о создании НГС Госдума приняла сегодня во втором чтении.

Уже 15 лет в России формируется сеть региональных гарантийных организаций, которые выступают поручителями и гарантами по кредитам у бизнеса. В 2015 году эти организации и Корпорация МСП объединились в национальную гарантийную систему. Законопроект призван повысить эффективность деятельности НГС.

В 2015—2018 гг. консолидированный объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с участием НГС составил 831 млрд рублей. Цель предлагаемых законодателями изменений — дальнейшее развитие НГС и более эффективное использование бюджетов всех уровней. Предполагается, что реализация законопроекта обеспечит не менее чем 10-процентный среднегодовой прирост объема финансовой поддержки субъектам МСП.

Развитие НГС рассматривается как отдельное направление в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России на период до 2030 года. Однако до сих пор в российском законодательстве отсутствовали определение НГС и регламентация основ ее деятельности как института поддержки субъектов МСП. Одобренный депутатами законопроект закрепляет определение НГС в качестве системы взаимодействующих организаций, которые обеспечивают значимую и эффективную поддержку субъектам МСП на федеральном и региональном уровнях на основании единых стандартов работы. Также в законопроекте очерчен круг полномочий АО «Корпорация МСП», которое осуществляет деятельность в качестве института развития в сфере МСП — как центра компетенций по развитию НГС.

Законопроект, говорится в пояснительной записке, не предусматривает введения обязательных требований, за соблюдением которых потребуется государственный надзор, муниципальный контроль, равно как и ответственность за их нарушение.

«Табель о рангах»

Как указал в своем докладе зампредседателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, законопроектом предлагается проводить ежегодное ранжирование региональных гарантийных организаций Корпорацией МСП.

При этом с 1 января 2021 года региональным организациям будут присваиваться ранги, характеризующие степень их финансовой устойчивости и эффективности их деятельности. Ранг организации будет влиять на объемы финансовой поддержки региональных гарантийных организаций за счет средств региональных и местных бюджетов. А Корпорация МСП будет координировать деятельность участников национальной гарантийной системы по предоставлению поручительств и гарантий.

«В Татарстане все давно работает»

— Национальная гарантийная система работает с 2017 года, — сообщил «Реальному времени» директор республиканского Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев. — Но регулировалась она внутренними приказами Минэкономики и другими документами. Ее суть заключается в том, что существует несколько уровней предоставления гарантий (при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства — ред). Первый уровень — когда гарантии и поручительства предоставляет Гарантийный фонд республики, это суммы до 30 миллионов рублей. Второй уровень — когда поручительства по более крупным суммам предоставляет «Корпорация МСП». Ведется системная работа по поддержке МСП, суть которой в том, что если 30 миллионов, которые предоставляем мы в качестве гарантии, недостаточно для выдачи банком большого инвестиционного кредита, скажем на сумму в миллиард рублей, то подключается национальная гарантийная система поддержки и наращивает обеспечение до необходимой суммы.

По словам Темиргалиева, татарстанские предприниматели в 2019 году получили на развитие бизнеса от Гарантийного фонда республики 274 гарантии на общую сумму 1,5 млрд руб., в том числе по совместным сделкам участниками НГС выдано 11 поручительств на сумму 236 млн руб., что позволило привлечь 1,8 млрд руб.

Ранг в пересчете на рубли

— В рамках оценки и ранжирования фондов будут приниматься решения о докапитализации региональных фондов в случае необходимости, — пояснил руководитель республиканского Гарантийного фонда. — По сути ранг несет информацию, во-первых, о финансовой стабильности фонда — путем анализа его портфеля, просрочки и так далее. А, во-вторых, об оценке эффективности работы фонда — насколько эффективно он использует предоставленный государством капитал для поддержки малого бизнеса. Эффективность оценивается, исходя из того, какой объем гарантий фонд предоставляет на один рубль капитала. Есть фонды, которые предоставляют на 1 рубль 70 копеек гарантий, а есть такие, которые предоставляют на рубль два рубля.

У нас в республике, уточнил собеседник «Реального времени», на один рубль капитала Гарантийного фонда предоставляется 2,17 рубля гарантий, то есть эффективность его работы и, соответственно высокий ранг подвергать сомнению не приходится. А такие случаи, когда, получив поддержку, предприятия все-таки не удерживаются на плаву, редки:

— Бывает и такое, но, слава богу, предприниматели в Татарстане ответственно подходят к бизнесу, и случаи с невозвратом поручительств достаточно редки. У нас просрочка составляет менее одного процента от объема выданных поручительств. При этом мы выдаем много гарантий, в прошлом году мы выдали рекордное количество гарантий — свыше миллиарда рублей, а кредитов предприниматели получили на 5,5 миллиарда! То есть при росте объемов кредитования малого и среднего бизнеса просрочка сохраняется на минимальном уровне. Мы, как фонд, являемся полностью самоокупаемыми, причем львиная доля доходов, которой мы генерируем, направляем на увеличение гарантийного капитала, что позволяет наращивать объемы поддержки предпринимателей.

Инна Серова