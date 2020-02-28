Из «Бегишево» в Ташкент запустят авиарейс

Международный аэропорт «Бегишево» имени Николая Лемаева из Татарстана 16 марта откроет новый регулярный рейс в Ташкент.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 по понедельникам. Вылет из «Бегишево» в 11.55, из Ташкента — в 18.10 (для каждого аэропорта указано местное время). Время в пути составит 2 часа 55 минут, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

О том, что изучается вопрос открытия рейсов из «Бегишево» в Ташкент, стало известно год назад.

