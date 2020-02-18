Суд Гааги снова обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. Своим решением от отменил решение Международного арбитражного суда.

В 2005 году три компании, связанные с бывшим акционером ЮКОСа подали иски с требованием взыскать с России около $100 млрд. Международный суд Гааги в 2014 году установил, что в начале 2000-х Россия совершила атаку на ЮКОС с целью обанкротить компанию и завладеть активами. Россию обязали выплатить бывшим акционерам $50 млрд компенсации, передают «Ведомости».

Российская сторона обжаловала данное решение в 2016 году. Окружной суд Гааги отменил решение МАГ о взыскании денег. Тем не менее в июле 2016 года экс-акционеры снова обратились в суд, требуя восстановить право на компенсации в размере $50 млрд.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлева.

