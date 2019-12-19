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Минниханов ознакомился с ходом строительства гостиницы на территории «Казань Экспо»

07:38, 19.12.2019
Минниханов ознакомился с ходом строительства гостиницы на территории «Казань Экспо»
Фото: архив

Президент РТ Рустам Минниханов накануне вечером провел рабочую встречу с руководством компании Kravt Invest. Стороны обсуждали вопросы взаимовыгодного сотрудничества, реализации ряда совместных проектов.

В частности, президент РТ и представитель бизнеса обсудили ход строительства многофункционального гостиничного комплекса на территории выставочного комплекса «Казань ЭКСПО», передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Kravt Invest и строительная компания «Полимекс» представили президенту проекты комплексной инновационной застройки сразу нескольких районов Казани.

ЭкономикаНедвижимость Татарстан
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