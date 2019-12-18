ВТБ открыл первый офис в Чистополе

В Чистополе состоялось торжественное открытие офиса ВТБ. Он стал первой в городе точкой продаж региональной сети банка и 35-й в Республике Татарстан.

В новом офисе, расположенном в центре города по адресу: ул.Бебеля, д.118, клиенты смогут открыть вклады, накопительные счета, оформить кредитные продукты, проводить платежи и денежные переводы, операции с наличными деньгами. Также у клиентов будет возможность обменять валюту, оформить инвестиционные и страховые продукты.

Обслуживание клиентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В отделении установлено четыре современных устройства самообслуживания для проведения банковских операций, два из которых работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Управляющий ВТБ в Республике Татарстан Марьям Давлетшина прокомментировала: «Мы наращиваем присутствие в республике и стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли решать свои задачи максимально быстро и комфортно, не покидая свои населенные пункты. Мы открываем офис в Чистополе, чтобы стать еще ближе к его жителям и предоставить им новые возможности взаимодействия с нашим банком».

Банк ВТБ (ПАО)

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