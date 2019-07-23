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Эксперты оценили имущество «ТФБ Финанс» в 355 млн рублей

21:34, 23.07.2019
Эксперты оценили имущество «ТФБ Финанс» в 355 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий ИК «ТФБ Финанс» (инвесткомпания «Татфондбанка») опубликовал отчет об оценке имущества компании. Специалисты проводили аудит паев ПИФа «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд».

Принадлежащие «ТФБ Финанс» паи стоят почти 355,1 млн рублей, следует из документа, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что руководство «ТФБ Финанс» следователи подозревали в хищении средств вкладчиков на сумму свыше 1 млрд рублей. Однако в итоге экс-директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и его подчиненные Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов были отпущены на свободу.

ЭкономикаБанкиФинансы Татарстан
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