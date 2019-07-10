В Кремле прокомментировали информацию об отмене запрета полетов в Грузию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще рано говорить о возобновлении полетов в Грузию.

По его словам, запрет полетов — «абсолютно вынужденная мера».

«Соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация нормализовалась для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что извинения Тбилиси и позиция президента РФ Владимира Путина по санкциям против Грузии могут изменить ситуацию в отношениях двух стран. Запрет на авиасообщение с Грузией может быть отменен.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.