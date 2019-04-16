Владельцы карт «Мир» Ак Барс Банка смогут поехать на матчи сборной России по футболу

Платежная система «Мир», официальный спонсор сборной России по футболу, запустила акцию для болельщиков. Владельцы карт «Мир» от Ак Барс Банка, которые часто совершают безналичные покупки, смогут поехать на один из отборочных матчей Чемпионата Европы — 2020 с участием сборной России по футболу и посетить предматчевую тренировку. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде.

Для участия в акции необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму от 300 рублей и регистрировать чеки на сайте.

В акции разыгрываются 120 билетов на двоих на матчи сборной России, сертификаты на покупку в сети магазинов «Спортмастер», промокоды на поездки в «Яндекс.Такси» и сувениры с автографами игроков сборной. Болельщики также смогут получить шанс посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.

Общий срок проведения акции — с 15 апреля до 20 октября 2019 г. включительно. Подробные условия указаны на сайте.





ПАО «АК БАРС БАНК»

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