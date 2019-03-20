К 1 июня 2019 года «Росбанк» завершит присоединение дочернего банка «Дельтакредит»

Юридическое слияние банков «Росбанк» и «Дельтакредит», входящих во французскую группу Societe Generale, завершится к 1 июня этого года, сообщил на пресс-конференции «Росбанка» председатель правления Илья Поляков.

О намерении присоединить дочку, специализирующуюся на ипотеке, банк объявил осенью прошлого года, напомнил Поляков.

«Слияние идет по графику: включая одобрение советами директоров двух банков, одобрение собрания акционеров, и необходимо одобрение со стороны регулятора. Это премьера, мы определились с названием и брендом нашего ипотечного бизнеса в объединенном банке», — сообщил он. Новая бизнес-линия будет называться «Росбанк Дом».