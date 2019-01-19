В России за 5 лет в два раза сократилось количество банков

За последние пять с половиной лет количество действующих банков в РФ сократилось более чем в два раза.

В июле 2013 года в России существовало 894 банка, а к началу 2019 года их осталось 440. Только в 2018-м прекратили свою деятельность 77 банков, следует из материалов Банка России.

Почти половина из покинувших за последнюю пятилетку финансовый рынок банков остались без лицензий в 2015 и 2016 годах (соответственно 102 и 106).

Основанием для прекращения деятельности банка становился отзыв его лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства.

Напомним, в конце декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Донхлеббанк» (Ростов-на-Дону) и АО АКБ «Руссобанк» (Москва).