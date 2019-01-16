Роспотребнадзор нашел растительные жиры почти в 10% проб молока и сыра

Роспотребнадзор и Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») в ходе проверки выяснили, что 7—8% молока и твердого сыра содержат растительные жиры

Молочную продукцию проверяли в Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Для анализа закупили все виды твердого сыра в ценовой категории до 500 руб./кг и молока жирностью до 3,2%, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее в России предложили дисквалифицировать поставщиков, отправивших в российские социальные учреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, по статье 3.11 Кодекса об административных правонарушениях.

