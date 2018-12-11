Выручка ОЭЗ «Алабуга» может составить 80 млрд рублей в 2018 году

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что выручка особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане в 2018 году составит около 80 млрд рублей.



«В республике активно развивается инфраструктура для бизнеса, действуют две особые экономически зоны. Первая — это «Алабуга», промышленная зона, здесь работает 30 предприятий, всего зарегистрировано 57 резидентов, создано 6,7 тыс. рабочих мест, выручка по этому году будет порядка 80 млрд рублей», — цитирует Минниханова ТАСС.

Он напомнил, что в «Иннополисе» зарегистрировано 77 резидентов и 9 компаний-партнеров в IT-направлении. По словам Минниханова, в технопарке «Химград» выручка в 2018 году ожидается на уровне 33 млрд рублей. Камский индустриальный парк «Мастер» прогнозирует выручку порядка 70 млрд рублей.