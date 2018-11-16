Минниханов выразил соболезнование в связи с кончиной Сакины Шаймиевой

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Сакины Шаймиевой, супруги Минтимера Шаймиева, первого Президента и Государственного Советника Республики Татарстан. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Эдуарда Хайруллина.

Также слова соболезнования выразил председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин.

«Уход из жизни Вашей супруги Сакины Шакировны — самого дорогого и близкого Вам человека, верного друга и единомышленника — неутихающая боль и невосполнимая утрата. Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Светлая память о Сакине Шакировне — добром, отзывчивом и сильном человеке — навсегда останется в сердцах всех, кто знал и искренне любил эту замечательную женщину. Сил и выдержки Вам и всем Вашим близким в этот скорбный час», — говорится в телеграмме, направленной на имя Минтимера Шаймиева.



Сакина Шаймиева скончалась сегодня на 80-м году жизни. В час дня в казанской мечети «Марджани» прочли джаназа-намаз (заупокойную молитву). В Галиевской мечети города после вечерней молитвы прочтут аяты из Куръана и совершат дуа за ее упокоение.