В Галиевской мечети Казани совершат дуа за упокоение души Сакины Шаймиевой

В Галиевской мечети Казани после пятничной молитвы сегодня, 16 ноября, прочтут аяты из Куръана и совершат дуа за упокоение души супруги первого Президента РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева Сакины Шаймиевой.



«От себя лично, от имени ДУМ РТ и уммы Татарстана выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Сакины ханум Шаймиевой. Невозможно передать словами горе, которое сейчас упало на плечи первого Президента РТ и Государственного Советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, потерявшего свою супругу и опору в жизни, а также боль в душе их детей и внуков», — приводит пресс-служба ДУМ РТ слова муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Напомним, Сакина Шаймиева скончалась в Казани после продолжительной болезни. Редакция интернет-газеты выражает глубокие соболезнования семье Шаймиевых.