Следствие по делу «Камского горизонта» приостановлено в связи с розыском обвиняемого

Предварительное следствие по уголовному делу челнинского ООО КБ «Камский горизонт» было приостановлено 15 июня в связи с розыском обвиняемого. Это следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о ходе конкурсного производства с 11 января 2017 года по 31 июля 2018 года.

На данный момент полиция разыскивает заведующего допофисом банка.

Кроме того, к материалам данного уголовного дела приобщено заявление Банка России от 8 декабря 2016 года по ст. 159, 160, 165, 201, 159.5 и 196 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка, принятых в качестве вкладов, но неотраженных в бухгалтерском учете банка, и возможного преднамеренного банкротства банка.



Ранее сообщалось, что АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря.