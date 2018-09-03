Самым популярным смартфоном до $1 тысячи стал Samsung Galaxy Note 9

Исследователи из США провели опрос и выяснили, какой смартфон до $1 тыс. самый популярный.

Первое место рейтинга занял Samsung Galaxy Note 9, за который отдали 58% голосов. Второе место занял Apple iPhone X — 26,5%. Доля Sony Xperia XZ2 Premium составила всего 6,23% голосов. Остальная часть опрошенных указывала другие устройства, передают «Актуальные новости».

Напомним, смартфоны IPhone не попали в список лучших гаджетов, выпущенных в 2018 году. Одним из лучших эксперты назвали китайский OnePlus 6 с качественной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845.