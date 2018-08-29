«Фон-Ривьера» получила требования от «Царицынского бугра» на 60 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Фон-Ривьера» сообщил о получении требований кредиторов на сумму 60,7 млн рублей.
Требования строительной компании предъявило ООО «Царицынский бугор», следует из сообщения на сайте единого реестра сведений о банкротствах.
Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительными четыре сделки ООО «Фон-Ривьера». Их общая сумма составила около 21,4 млн рублей.
Напомним, 5 сентября стало известно, что «Фон-Ривьеру», входящую в группу компаний «ФОН», признали банкротом.Бизнес Татарстан
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