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«Фон-Ривьера» получила требования от «Царицынского бугра» на 60 млн рублей

10:24, 29.08.2018
«Фон-Ривьера» получила требования от «Царицынского бугра» на 60 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Василя Ширшова

Конкурсный управляющий ООО «Фон-Ривьера» сообщил о получении требований кредиторов на сумму 60,7 млн рублей.

Требования строительной компании предъявило ООО «Царицынский бугор», следует из сообщения на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительными четыре сделки ООО «Фон-Ривьера». Их общая сумма составила около 21,4 млн рублей.

Напомним, 5 сентября стало известно, что «Фон-Ривьеру», входящую в группу компаний «ФОН», признали банкротом.

Бизнес Татарстан
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