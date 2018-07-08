Правительство РФ потратит на налоговые льготы регионам более 3 трлн рублей

Стоимость налоговых льгот для федерального бюджета в 2018 году превысит 3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019—2021 годы.

Отмечается, что за этот год налоговые льготы регионам увеличатся сразу на 750 млрд рублей. Затем рост замедлится до 80—100 млрд в год. При этом больше всего вырастут льготы по НДС (на 175 млрд руб.) и для нефтяников (на 360 млрд), пишут «Ведомости».

Вместе с тем правительство РФ предлагает ужесточить предоставление льгот регионам. В частности, одна из инициатив предусматривает лишение субъектов РФ права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017—2020 гг. до 12,5%). При этом введенные до 2018 года льготные ставки будут действовать до окончания их срока, но не позже 2022 года.

Ранее Минэкономики РТ предложило увеличить до 13 лет срок льгот по строительным проектам стоимостью более 50 миллиардов рублей.