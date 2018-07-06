Российский туроператор «Аврора БГ» объявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Аврора БГ» сообщил о приостановке деятельности. Информация об этом появилась на сайте компании.

«ООО «Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная 06.07.2018 наша компания прекращает продажу туристических услуг», — говорится в сообщении.



Вместе с тем отмечается, что «Аврора БГ» выполнит свои обязательства перед теми туристами, которые уже находятся на отдыхе.

Напомним, что 2 июля «Аврора БГ» сообщила о приостановке летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию.

Ранее «Реальное время» писало о приостановлении деятельности туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, проблемы туроператоров связаны с неправильной оценкой рыночной конъюнктуры.