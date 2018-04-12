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МКУ Администрация Кировского и Московского Районов

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МКУ Администрация Кировского и Московского Районов

Общая информация

Администрация Кировского и Московского районов г. Казани является территориальным органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, обладает статусом юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством о регистрации юридических лиц порядке.Администрация работает с населением двух районов. Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Вахитовского и Приволжского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции.

Руководитель — Миронов Сергей Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, г. Казань, ул. Восстания, 82
  • Телефон: (843) 557-76-26
  • Email: km.r@tatar.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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