Сергей Кауфман: «Российский нефтегаз смотрится устойчиво, но риски остаются»

Аналитик ФГ «Финам» — о ситуации на нефтегазовом рынке России

Для российских нефтяников сейчас первичен не фактор цен на черное золото, а способность сохранить добычу, так как в декабре будет введено эмбарго на морские поставки нефти в ЕС, а в феврале — на морские поставки нефтепродуктов. И несмотря на приближающееся эмбарго, ЕС остается ключевым для России рынком сбыта, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт оценивает ситуацию на нефтегазовом рынке страны.

Первичен не фактор цен на нефть, а способность сохранить добычу

В последние месяцы волатильность на нефтяном рынке оставалась на высоком по историческим меркам уровне, что связано с наличием ряда факторов как за рост стоимости «черного золота», так и за ее снижение. Постепенный отказ западных стран от российской нефти, включая скорый ввод эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС, хроническое перевыполнение сделки ОПЕК+ и низкий уровень запасов и свободных мощностей по добыче в мире поддерживают стоимость нефти. При этом ряд факторов, включая высвобождение стратегических запасов со стороны участников МЭА, ужесточение политики ФРС, высокий риск рецессии в развитых странах и возможность очередных локдаунов в Китае не позволяют ценам подняться выше. Полагаем, что в краткосрочной перспективе паритет данных факторов сохранится и цены на нефть продолжат держаться выше отметки в $90 за баррель.

При этом для российских нефтяников сейчас первичен не фактор цен на нефть, а способность сохранить добычу, так как в декабре будет введено эмбарго на морские поставки нефти в ЕС, а в феврале — на морские поставки нефтепродуктов. Несмотря на приближающееся эмбарго, ЕС остается ключевым для России рынком сбыта — на него приходится около 3,2 млн б/с экспорта нефти и нефтепродуктов из общего объема поставок в 7,5 млн б/с. Полностью перенаправить подобные объемы будет физически невозможно. Из потенциальных регионов, способных увеличить закупки российской нефти, можно выделить Индию, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Бразилию и страны Ближнего Востока, которые могут увеличить поставки собственной нефти в ЕС, а взамен приобретать нефть из РФ с дисконтом. Однако о полной переориентации поставок на данный момент речи не идет, в связи с чем после ввода эмбарго мы ожидаем снижения добычи в стране приблизительно на 1 млн б/с относительно текущего уровня в 10,6 млн б/с. Отметим при этом, что прогнозы международных агентств более пессимистичны и предполагают снижение добычи вплоть до 2 млн б/с.

Фото: realnoevremya.ru

Бизнес татарстанских нефтяников выглядит устойчиво

В ситуации, когда у нефтяников почти нет возможности наращивать добычу, уход западных нефтесервисных компаний выглядит не так негативно. В секторе критическая зависимость от импорта присутствует лишь в некоторых направлениях, среди которых можно выделить шельфовую добычу, некоторые виды ТрИЗ (и в частности, использование ГРП) и ряд технологий в нефтепереработке. Однако на ТРиЗ приходится около 17% общих запасов нефти в России, в связи с чем краткосрочно развитие данного направления может не быть приоритетным. При этом разработку традиционных запасов и основанные на них проекты российские компании могут производить и без западных технологий. Хорошим примером такого проекта является «Восток Ойл» «Роснефти».

Если говорить отдельно про татарстанских нефтяников, то краткосрочно бизнес «Татнефти» выглядит достаточно устойчиво. На протяжении последних двух лет «Татнефть» приобрела ряд нефтесервисных компаний, что, на наш взгляд, может стать преимуществом на фоне ухода западных представителей отрасли. Также напомним, что ряд установок на ТАНЕКО являются хорошим примером импортозамещения, где уровень локализации достигает 95—100%.

Что касается экспорта, то исторически «Татнефть» поставляла около 90% экспортируемой нефти через трубопровод «Дружба», который не попадает под эмбарго. Однако Польша и Германия, получающие нефть по северной ветке «Дружбы», уже заявили о планах отказаться от данных поставок, то есть останется лишь экспорт по южной ветке в страны центральной Европы. Это значит, что «Татнефти», как и другим нефтяникам, придется переориентировать часть поставок на перечисленные выше альтернативные рынки. Учитывая небольшой в масштабе России объем экспорта у «Татнефти», полагаем, что потенциальное снижение добычи компании может быть на уровне нашего прогноза по сектору в целом, то есть не более 10% относительно текущего уровня. Отметим также, что к преимуществам «Татнефти» стоит отнести низкую долговую нагрузку и приверженность дивидендной политике, а к слабым сторонам — низкую вероятность восстановления льгот по добыче сверхвязкой нефти в обозримом будущем.

Фото: pxhere.com

Положительный взгляд на российский нефтегаз

Несмотря на все сложности у сектора, включая дополнительную налоговую нагрузку, вероятное снижение добычи и аномально крепкий рубль, мы сохраняем умеренно положительный взгляд на российский нефтегаз.

Мы полагаем, что повышенные цены на нефть, выплата дивидендов большей частью представителей сектора, а также наличие неевропейских рынков сбыта среднесрочно будут нивелировать вышеперечисленные риски. При этом после недавнего резкого падения некоторые акции сектора стали выглядеть привлекательно.

Среди них мы выделяем «Роснефть» и «НОВАТЭК», бизнес которых имеет перспективы для развития. «Роснефть» в долгосрочной перспективе сможет наращивать добычу за счет проекта «Восток Ойл», а в ближайшие недели может объявить о выплате промежуточного дивиденда в размере 20,4 рубля на акцию. «НОВАТЭК», вероятно, пострадает от введения экспортной пошлины на поставки СПГ, однако компания выигрывает от повышенных мировых цен на газ, сохраняет планы по росту производства СПГ, а также продолжает выплачивать дивиденды, размер которых может, по нашим оценкам, превысить 100 рублей на акцию по итогам года.

Сергей Кауфман