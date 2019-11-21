21 ноя 2019

Online-конференция с Галявичем Альбертом Сарваровичем, главным внештатным кардиологом ПФО

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21 ноября в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Галявич Альберт Сарварович — главный внештатный кардиолог Приволжского Федерального Округа, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС КГМУ.

Вопросы к обсуждению:

  • На этой неделе в Казани состоится конгресс кардиологов, где обсудят создание экосистемы первичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистых заболеваний. С какими трудностями сталкиваются кардиологи и пациенты, когда идет речь о первичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистых заболеваний? Какими наработками в этой области с участниками конгресса могут поделиться татарстанские врачи?
  • Американские и европейские кардиологи отмечают рост инфарктов у молодых людей в возрасте от 25 лет и старше. Прослеживается ли подобная тенденция России? С чем связано то, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у молодых людей?
  • В одном из интервью вы говорили, что атеросклероз и другие ССЗ не столько медицинские, сколько социальные болезни. Насколько на количество заболевших ССЗ влияет социально-экономическая и политическая ситуация в стране?
  • В случае каких симптомов необходимо обратиться к кардиологу? Каковы первые признаки сердечно-сосудистого заболевания? И как можно помочь прохожему, если ему стало плохо с сердцем?

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