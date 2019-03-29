«Отцы и дети»: количество сирот в России сокращается — как и число усыновлений

Как на перемену имени, установление отцовства и желание усыновить сироту повлияли кризис, снижение рождаемости и большие выплаты за опеку

Фото: Евгения Хохлова

Аналитическая служба «Реального времени», изучив «семейные тенденции» в российском обществе, узнала, почему растет число желающих поменять имя после кризиса, а желание устанавливать отцовство за 4 года упало почти на 20% (подсказка – все дело в обвале рождаемости). Одновременно мы попытались ответить на вопрос, почему российские власти пытаются ужесточить процесс усыновления.

Перемена имени обходится недешево — после кризиса количество пожелавших сделать это растет

Напомним, в прошлом году выросло число жителей Татарстана, пожелавших поменять данное им при рождении имя или при женитьбе — фамилию. В 2017 году таковых было 1,8 тыс., а в прошлом году — почти на 200 человек больше. Основная часть «переименовавшихся» пришлась, разумеется, на казанцев. В столице Татарстана их было 827. В Челнах таковых нашлось 368 человек, в Нижнекамске — 130. Как сообщили «Реальному времени» в управлении ЗАГС Кабмина РТ в ответ на наш запрос, в 2018 году количество обращений граждан в органы ЗАГС по вопросам госрегистрации перемены фамилии, имени или отчества увеличилось на 12,3% и составило 2 051 человек:

«Среди основных причин перемены фамилии, имени и отчества выделяются: обеспечение соответствия иным документам; возрождение родовой фамилии; желание носить добрачную фамилию после расторжения брака, если при регистрации расторжения брака граждане остались с брачными фамилиями; желание супруга носить общую с другим супругом фамилию, если при регистрации брака они остались с добрачными фамилиями». Одновременно в управлении ЗАГС отметили, что при государственной регистрации перемены имени учет граждан по национальности не ведется.

Среди основных причин перемены фамилии, имени и отчества выделяются: обеспечение соответствия иным документам; возрождение родовой фамилии; желание носить добрачную фамилию после расторжения брака. Фото bsk.nios.ru



Тенденция по смене фамилии или имени в Татарстане аналогична общероссийской: в последние годы число соответствующих актов растет. И почти вернулось к докризисному уровню: в 2014 году поменяли имя и фамилию 91,6 тыс. человек, в 2015 всего 81,2 тыс., а в 2018 году после трехлетнего роста уже 87,5 тыс.

Рост числа перемен имени или фамилии объясняется экономической составляющей. Дело в том, что за смену каждого документа, среди которых свидетельства о вашем рождении и рождении детей, документ, подтверждающий брак или развод, и проч., придется заплатить немаленькую сумму. За свои же деньги понадобится поменять и целый ряд документов, среди которых загранпаспорт, водительское удостоверение, полис ОСАГО или КАСКО, свидетельства о собственности и пенсионном страховании, банковские карты, трудовая книжка, ИНН, диплом, переоформление лицензии, если вы являетесь предпринимателем. Очевидно, чтобы поменять имя из-за его, скажем, неблагозвучности, нужно чувствовать себя более-менее уверенно экономически.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния о перемени имени

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 Российская Федерация 87.574 85.818 82.943 81.229 91.651 Москва 9.784 9.878 9.389 8.899 9.378 Московская область 5.768 5.490 5.186 5.177 5.507 Санкт-Петербург 4.090 4.053 4.022 4.060 4.490 Краснодарский край 3.577 3.447 3.353 3.246 3.489 Республика Башкортостан 2.534 2.430 2.384 2.202 2.778 Свердловская область 2.281 2.392 2.300 2.101 2.565 Ростовская область 2.243 2.121 2.044 2.068 2.354 Челябинская область 2.126 2.079 1.969 1.848 2.310

Мода не смену имени будет расти, так как «уважительные причины» для этого по закону не требуются

Фамилию чаще всего меняют женщины после развода, имя же меняют из-за «неблагозвучности» — по статистике, таковых порядка 10% среди меняющих имя или фамилию. Есть желающие изменить данные в документах по религиозным причинам (когда принимают другую религию), или при заключении брака с иностранцами.

Данных о том, кто чаще меняет именно имя, а не фамилию — мужчины или женщины — нет. Бытует мнение, что при подаче заявления нужно указать уважительную причину для перемены имени (неблагозвучие данного при рождении имени или трудности в его произношении, желание носить имя, соответствующее религиозным убеждениям и национальности заявителя ), но в действительности, согласно статье 58 ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об актах гражданского состояния», законодатель не закрепляет перечень причин, которые необходимо указать при смене ФИО. Есть лишь ограничение для недостигших совершеннолетия — для перемены имени ребенку требуется согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя.

По-видимому, именно отсутствие необходимости объясняться и привело к моде на смену имен, «чтобы начать жизнь с чистого листа», которая, как мы видим по статистике, в России растет. А так как любая мода требует денег, то на спад она будет идти только в случае экономических кризисов.

Наибольшее количество актов о перемени имени в 2018 году было зарегистрировано в густонаселенных регионах: в Москве (9,7 тыс.), Московской области (5,7 тыс.), Санкт-Петербурге (4 тыс.), Краснодарском крае (3,5 тыс.) и Башкортостане (2,5 тыс.). Татарстан занимает по этому показателю 9-е место. Но что интересно, республика занимает одно из лидирующих положений по росту заявителей — в РТ в 2018 году их число выросло на 12,2% при среднероссийском росте на 2%. Татарстан входит в четверку крупных регионов с наибольшим ростом (занимая второе место после Кемеровской области с ее 13,3%) наряду с Ленинградской областью и Красноярским краем.

Количество желающих поменять имя падает в основном в неблагополучных регионах, среди них и субъекты, входящие в ПФО: Удмуртская область, где число желающих сократилось на 5,3% (до 685 человек), Марий Эл (падение на 7%), Чувашия (-11%) и Кировская область (-15%).

Наибольшее количество актов о перемени имени в 2018 году было зарегистрировано в густонаселенных регионах. Фото svidetelstva-vsem.com



Число актов об установлении отцовства упало за 4 года почти на 20 процентов

В тренде Татарстан находится и по динамике установления отцовства. В 2018 году число актов установления отцовства упало в РТ с 6,3 до 5,9 тысячи: из них в 2,3 тыс. случаев устанавливали отцовство жители Казани. Для сравнения, в автограде таковых случаев 906.

В России число актов об установлении отцовства за 4 года упало почти на 20%: с 323,2 тыс. до 264,4 тыс. И причины этого снижения, вероятнее всего, в падении рождаемости, которую фиксируют в РФ и регионах. Действительно, если в 2014 году родилось 1,947 млн детей, то в 2018-м — всего 1,599 млн. Таким образом, за 4 года рождаемость упала на 21,7% — что как раз сопоставимо с падением числа актов и об установлении отцовства (о начавшейся в прошлом году убыли населения мы уже писали).

Женщины обращаются в суд в обход органов ЗАГС, чтобы указать в качестве второго родителя ребенка биологического отца, а не бывшего супруга. И процедура установления отцовства стоит денег, в частности, одна из самых важных составляющих — определение ДНК ребенка — стоит порядка 10-20 тыс. рублей.

Тест на ДНК используется и в случае оспаривания отцом ранее установленного отцовства. Установление отцовства по ДНК через суд, как считается, обладает большей точностью и достоверностью: соответствие части генов ребенка и отца является безусловным доказательством и ведет к установлению родительских прав (экспертиза проводится на основании статьи 79 ГПК РФ).

ДНК-тесты используют не только для определения отцовства, но и из чистого любопытства. Фото vzsar.ru

Если женщина находится в браке, то органы ЗАГС автоматически записывают в родители ее мужа, хотя право оспорить это есть и у любовника, который может подать в суд.

Снижение числа актов об установлении отцовства коррелирует со снижением рождаемости и потому, что идет в разрез с другой тенденцией: люди реже регистрируют брак, и чтобы ребенок, рожденный у пары без штампа в паспорте, стал наследником, приходиться прибегать к ДНК-тестам.

По мнению ряда экспертов, таких пар будет становиться все больше, значит, и спрос будет расти. Однако статистика рост этого спроса, опять же, не подтверждает. То есть число таких браков, возможно, и будет расти, однако заключившие их вовсе необязательно будут рожать детей.

Нынешняя популярность самих ДНК-тестов объясняется, скорее, другой причиной. Их используют не только для определения отцовства, но и из чистого любопытства (узнать этническое происхождение, установить генетическую линию и т. д.). К слову, современные данные показывают, что только в одном-двух процентах случаев мужчине стоит сомневаться в происхождении ребенка.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния об установлении отцовства

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 Российская Федерация 264.467 275.793 296.802 313.342 323.191 Москва 16.227 7.172 10.007 17.786 18.501 Московская область 11.377 12.331 12.645 12.553 12.202 Краснодарский край 9.306 9.755 10.309 10.481 10.527 Свердловская область 9.245 9.945 10.407 10.909 11.887 Республика Дагестан 9.219 9.509 10.003 9.907 10.213 Санкт-Петербург 8.532 9.114 9.377 9.508 9.630 Иркутская область 7.442 8.254 8.911 9.476 9.665 Пермский край 7.345 8.319 9.113 9.484 10.035

Чеченцы и дагестанцы полюбили устанавливать отцовство

Интересно, что в четырех регионах РФ число установлений отцовства в 2018 году выросло, и среди них — Москва, причем в столице РФ этот рост прямо-таки взрывной: в 2017 году отцовство устанавливали 7,1 тыс. раз, в 2018-м — уже 16,2 тыс.

В подавляющем большинстве регионов число актов об установлении отцовства падает уже четвертый год подряд. Татарстан, где в прошлом году отцовство устанавливали, напомним, в 5,9 тыс. случаев, занимает 12-е место (падение составило 6,3%).

Больше всего актов об установлении отцовства, помимо Москвы, в Московской области (11,4 тыс.), Краснодарском крае (9,3 тыс.), Свердловской области (9,2 тыс.) и, что интересно, в Дагестане (9,2 тыс.), жители которого, по-видимому, весьма строги в этом отношении.

Для сравнения, всегда идущая по остальным показателям в конце Чечня с ее консервативными традициями тоже попала в топ-20 по числу актов об установлении отцовства, заняв 15-е место: в прошлом году их было зафиксировано 5,5 тыс. Впрочем, и там число актов об отцовстве падает: снижение рождаемости в прошлом году зафиксировано и в до сих пор лидирующих по этому показателю Чечне и Дагестане.

В тренде Татарстан находится и по динамике усыновлений: в последние годы заметна тенденция по снижению их числа в России. Фото pravmin74.ru

Число сирот сокращается как и число усыновлений — почему?

Мы уже писали о снижении в Татарстане числа усыновленных и удочеренных. Напомним, в 2018 году было усыновлено на 15,2% меньше детей — 303. Большая часть усыновлений пришлась на крупные города — почти 190 детей из детдомов попали в городские семьи. Казанские семьи усыновили 83 ребенка, челнинские — 46, нижнекамские — 35, альметьевские — 15, елабужские — 10.

В тренде Татарстан находится и по динамике усыновлений: в последние годы заметна тенденция по снижению их числа в России. Через год после принятия «закона Димы Яковлева», запретившего усыновление российских детей гражданами США (в 2013 году на американцев к тому моменту приходилось лишь 10% усыновленных российских детей), число усыновлений составило 17,5 тыс. и начало падать. В 2018 году, сократившись еще на 5%, оно составило уже 13 тыс.

Интересно, что это как будто идет в разрез с другой статистикой: как раз после принятия «закона Димы Яковлева» число детей, находящихся в детдомах и приютах, резко сократилось. В 2013 году детей-сирот было 104 тыс., к концу 2015 года там оставалось 60,1 тыс. человек. К началу 2019 года — 47 тыс. детей. Куда же делись все эти дети, если число усыновленных не совпадает с числом отсутствующих в приютах детей? По-видимому, большая их часть не была усыновлена, а оказалась в приемных семьях.

С 2013 по 2017 год почти на 60% выросло количество детей, которые оказались в приемных семьях. Фото obzor.io



Оформление опеки выгоднее, чем усыновление

Считается, что уменьшение численности детей-сирот связано с развитием системы устройства детей, упрощенной процедурой усыновления и предоставлением налоговых льгот приемным семьям. После запрета усыновления детей американцами власти РФ попытались компенсировать выпадение этой категории усыновителей, увеличив выплаты россиянам, оформляющим опеку. Другим фактором стало снижение числа детей, попадающих в поле зрения органов опеки. Отметим, что большинство (80—90%) детей, попадающих в детские дома — это социальные сироты: у них есть живые родители, лишенные родительских прав по тем или иным причинам.

Действительно, с 2013 по 2017 год почти на 60% выросло количество детей, которые оказались в приемных семьях. Для сравнения, в кризисный 2015 год были усыновлено 16,3 тыс. ребенка, а в приемных семьях оказались 20,7 тыс. детей. В отличие от усыновления приемная семья — коммерческая форма опеки, за которую ежемесячно платит государство, предоставляя льготы и ссуды.

Снижение числа усыновлений объясняется тем, что усыновленный ребенок становится полноправным членом семьи и с юридической точки зрения будет считаться родным. Тогда как попавшему в приемную семью ребенку полагаются льготы и пособия, а по достижении 18 лет или после окончания обучения государство обязано еще и предоставить ему квартиру, если за ним не было закреплено никакой жилплощади. Большинство и выбирают форму возмездной опеки, чтобы повысить материальный уровень семьи, а также сохранить за ребенком право на жилье.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния об усыновлении

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 Российская Федерация 13.044 13.740 14.710 16.383 17.558 Москва 829 882 935 991 1.094 Московская область 784 808 814 901 941 Краснодарский край 476 483 478 544 580 Санкт-Петербург 452 429 427 584 636 Республика Башкортостан 426 480 438 466 563 Свердловская область 412 403 437 456 519 Кемеровская область 358 401 429 561 520 Ростовская область 352 345 379 437 508

… что привело к «отдельным перегибам на местах» — власти попытаются ужесточить требования опеки

Брать детей в приемную семью из-за роста выплат за опеку стало в небогатых регионах выгодным делом: на «детские» деньги там вполне можно прожить, причем единовременную выплату за ребенка опекун в большинстве регионов может не возвращать, даже если отправил воспитанника обратно в детский дом. Были случаи, когда взрослые брали по нескольку детей, совершенно не заботясь об их благополучии, здоровье или образовании. Такова оказалась «обратная сторона медали» заботы государства о детях.

Чтобы как-то разобраться с этим, Министерство просвещения РФ недавно завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования для тех, кто хочет усыновить или взять детей под опеку. Согласно ему, предлагается запретить приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год, если речь не идет об усыновлении братьев и сестер. А изначально вообще предлагалось ограничить максимальное число детей в семье усыновителя тремя (включая родных и приемных). Кроме того, Минпросвещения РФ предлагает запретить усыновителям менять по своему усмотрению место проживания и планирует вести обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей.

В Татарстане за ребенка единовременно дают 17 тысяч рублей. Более 10 тысяч приемная семья получает ежемесячно

Пока же ситуация такова, что число усыновлений (где, собственно, выгоды меньше) с 2014 года в России сократилось на 25% — примерно так же, как и в Татарстане. Само же число усыновленных в 2018 году, сравнительно с численностью населения регионов, ничтожно: в Москве усыновили в прошлом году всего 829 детей, в Московской области — 784, в Краснодарском крае — 476. В некоторых крупных регионах число усыновленных за четыре года упало почти в два раза: к примеру, в Пермском крае — 305 усыновленных в 2018 году против 557 в 2014-м. На 40% снизилось число усыновленных в Марий Эл, на 46% — в Кировской области.

Каждый регион самостоятельно устанавливает размер пособия, он же его и выплачивает. В Татарстане в прошлом году при оформлении ребенка в семью (не усыновлении) выплачивалось 16,75 тыс. рублей единовременно. Кроме того, ежемесячное денежное содержание на ребенка-дошкольника составляло 8 309 рублей плюс ежемесячное вознаграждение приемным родителям 3 000 рублей (если родитель педагог или медработник, предусмотрена надбавка 4744,5 руб.). На ежемесячное содержание школьника выделялось чуть больше — 9 583 рубля. Семейным кодексом РТ также установлены доплаты: 30% от установленного размера оплаты труда за воспитание ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо за воспитание ребенка-инвалида, либо ребенка, имеющего отклонения в психическом или физичес­ком развитии.

Каждый регион самостоятельно устанавливает размер пособия, он же его и выплачивает. Фото pravmin74.ru

Выплата единовременного пособия при оформлении ребенка в семью (усыновителям) составляла в Татарстане в 2018 году столько же 16 759 рублей. Все ежемесячные выплаты при этом уже исключаются. Однако при усыновлении второго и последующих детей первичный базовый маткапитал составлял 453 026 рублей. А с 1 января 2017 года была введена дополнительная выплата в связи с усыновлением ребенка-инвалида в размере 200 тыс. рублей. В Татарстане также предусмотрена господдержка граждан в системе соципотеки: семья усыновителей после принятия ее на учет получает сумму в размере 200 тыс. рублей, направленную на оплату стоимости жилого помещения.