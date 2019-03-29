«Отцы и дети»: количество сирот в России сокращается — как и число усыновлений
Как на перемену имени, установление отцовства и желание усыновить сироту повлияли кризис, снижение рождаемости и большие выплаты за опеку
Аналитическая служба «Реального времени», изучив «семейные тенденции» в российском обществе, узнала, почему растет число желающих поменять имя после кризиса, а желание устанавливать отцовство за 4 года упало почти на 20% (подсказка – все дело в обвале рождаемости). Одновременно мы попытались ответить на вопрос, почему российские власти пытаются ужесточить процесс усыновления.
Перемена имени обходится недешево — после кризиса количество пожелавших сделать это растет
Напомним, в прошлом году выросло число жителей Татарстана, пожелавших поменять данное им при рождении имя или при женитьбе — фамилию. В 2017 году таковых было 1,8 тыс., а в прошлом году — почти на 200 человек больше. Основная часть «переименовавшихся» пришлась, разумеется, на казанцев. В столице Татарстана их было 827. В Челнах таковых нашлось 368 человек, в Нижнекамске — 130. Как сообщили «Реальному времени» в управлении ЗАГС Кабмина РТ в ответ на наш запрос, в 2018 году количество обращений граждан в органы ЗАГС по вопросам госрегистрации перемены фамилии, имени или отчества увеличилось на 12,3% и составило 2 051 человек:
«Среди основных причин перемены фамилии, имени и отчества выделяются: обеспечение соответствия иным документам; возрождение родовой фамилии; желание носить добрачную фамилию после расторжения брака, если при регистрации расторжения брака граждане остались с брачными фамилиями; желание супруга носить общую с другим супругом фамилию, если при регистрации брака они остались с добрачными фамилиями». Одновременно в управлении ЗАГС отметили, что при государственной регистрации перемены имени учет граждан по национальности не ведется.
Тенденция по смене фамилии или имени в Татарстане аналогична общероссийской: в последние годы число соответствующих актов растет. И почти вернулось к докризисному уровню: в 2014 году поменяли имя и фамилию 91,6 тыс. человек, в 2015 всего 81,2 тыс., а в 2018 году после трехлетнего роста уже 87,5 тыс.
Рост числа перемен имени или фамилии объясняется экономической составляющей. Дело в том, что за смену каждого документа, среди которых свидетельства о вашем рождении и рождении детей, документ, подтверждающий брак или развод, и проч., придется заплатить немаленькую сумму. За свои же деньги понадобится поменять и целый ряд документов, среди которых загранпаспорт, водительское удостоверение, полис ОСАГО или КАСКО, свидетельства о собственности и пенсионном страховании, банковские карты, трудовая книжка, ИНН, диплом, переоформление лицензии, если вы являетесь предпринимателем. Очевидно, чтобы поменять имя из-за его, скажем, неблагозвучности, нужно чувствовать себя более-менее уверенно экономически.
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|Российская Федерация
|87.574
|85.818
|82.943
|81.229
|91.651
|Москва
|9.784
|9.878
|9.389
|8.899
|9.378
|Московская область
|5.768
|5.490
|5.186
|5.177
|5.507
|Санкт-Петербург
|4.090
|4.053
|4.022
|4.060
|4.490
|Краснодарский край
|3.577
|3.447
|3.353
|3.246
|3.489
|Республика Башкортостан
|2.534
|2.430
|2.384
|2.202
|2.778
|Свердловская область
|2.281
|2.392
|2.300
|2.101
|2.565
|Ростовская область
|2.243
|2.121
|2.044
|2.068
|2.354
|Челябинская область
|2.126
|2.079
|1.969
|1.848
|2.310
Мода не смену имени будет расти, так как «уважительные причины» для этого по закону не требуются
Фамилию чаще всего меняют женщины после развода, имя же меняют из-за «неблагозвучности» — по статистике, таковых порядка 10% среди меняющих имя или фамилию. Есть желающие изменить данные в документах по религиозным причинам (когда принимают другую религию), или при заключении брака с иностранцами.
Данных о том, кто чаще меняет именно имя, а не фамилию — мужчины или женщины — нет. Бытует мнение, что при подаче заявления нужно указать уважительную причину для перемены имени (неблагозвучие данного при рождении имени или трудности в его произношении, желание носить имя, соответствующее религиозным убеждениям и национальности заявителя ), но в действительности, согласно статье 58 ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об актах гражданского состояния», законодатель не закрепляет перечень причин, которые необходимо указать при смене ФИО. Есть лишь ограничение для недостигших совершеннолетия — для перемены имени ребенку требуется согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя.
По-видимому, именно отсутствие необходимости объясняться и привело к моде на смену имен, «чтобы начать жизнь с чистого листа», которая, как мы видим по статистике, в России растет. А так как любая мода требует денег, то на спад она будет идти только в случае экономических кризисов.
Наибольшее количество актов о перемени имени в 2018 году было зарегистрировано в густонаселенных регионах: в Москве (9,7 тыс.), Московской области (5,7 тыс.), Санкт-Петербурге (4 тыс.), Краснодарском крае (3,5 тыс.) и Башкортостане (2,5 тыс.). Татарстан занимает по этому показателю 9-е место. Но что интересно, республика занимает одно из лидирующих положений по росту заявителей — в РТ в 2018 году их число выросло на 12,2% при среднероссийском росте на 2%. Татарстан входит в четверку крупных регионов с наибольшим ростом (занимая второе место после Кемеровской области с ее 13,3%) наряду с Ленинградской областью и Красноярским краем.
Количество желающих поменять имя падает в основном в неблагополучных регионах, среди них и субъекты, входящие в ПФО: Удмуртская область, где число желающих сократилось на 5,3% (до 685 человек), Марий Эл (падение на 7%), Чувашия (-11%) и Кировская область (-15%).
Число актов об установлении отцовства упало за 4 года почти на 20 процентов
В тренде Татарстан находится и по динамике установления отцовства. В 2018 году число актов установления отцовства упало в РТ с 6,3 до 5,9 тысячи: из них в 2,3 тыс. случаев устанавливали отцовство жители Казани. Для сравнения, в автограде таковых случаев 906.
В России число актов об установлении отцовства за 4 года упало почти на 20%: с 323,2 тыс. до 264,4 тыс. И причины этого снижения, вероятнее всего, в падении рождаемости, которую фиксируют в РФ и регионах. Действительно, если в 2014 году родилось 1,947 млн детей, то в 2018-м — всего 1,599 млн. Таким образом, за 4 года рождаемость упала на 21,7% — что как раз сопоставимо с падением числа актов и об установлении отцовства (о начавшейся в прошлом году убыли населения мы уже писали).
Женщины обращаются в суд в обход органов ЗАГС, чтобы указать в качестве второго родителя ребенка биологического отца, а не бывшего супруга. И процедура установления отцовства стоит денег, в частности, одна из самых важных составляющих — определение ДНК ребенка — стоит порядка 10-20 тыс. рублей.
Тест на ДНК используется и в случае оспаривания отцом ранее установленного отцовства. Установление отцовства по ДНК через суд, как считается, обладает большей точностью и достоверностью: соответствие части генов ребенка и отца является безусловным доказательством и ведет к установлению родительских прав (экспертиза проводится на основании статьи 79 ГПК РФ).
Если женщина находится в браке, то органы ЗАГС автоматически записывают в родители ее мужа, хотя право оспорить это есть и у любовника, который может подать в суд.
Снижение числа актов об установлении отцовства коррелирует со снижением рождаемости и потому, что идет в разрез с другой тенденцией: люди реже регистрируют брак, и чтобы ребенок, рожденный у пары без штампа в паспорте, стал наследником, приходиться прибегать к ДНК-тестам.
По мнению ряда экспертов, таких пар будет становиться все больше, значит, и спрос будет расти. Однако статистика рост этого спроса, опять же, не подтверждает. То есть число таких браков, возможно, и будет расти, однако заключившие их вовсе необязательно будут рожать детей.
Нынешняя популярность самих ДНК-тестов объясняется, скорее, другой причиной. Их используют не только для определения отцовства, но и из чистого любопытства (узнать этническое происхождение, установить генетическую линию и т. д.). К слову, современные данные показывают, что только в одном-двух процентах случаев мужчине стоит сомневаться в происхождении ребенка.
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|Российская Федерация
|264.467
|275.793
|296.802
|313.342
|323.191
|Москва
|16.227
|7.172
|10.007
|17.786
|18.501
|Московская область
|11.377
|12.331
|12.645
|12.553
|12.202
|Краснодарский край
|9.306
|9.755
|10.309
|10.481
|10.527
|Свердловская область
|9.245
|9.945
|10.407
|10.909
|11.887
|Республика Дагестан
|9.219
|9.509
|10.003
|9.907
|10.213
|Санкт-Петербург
|8.532
|9.114
|9.377
|9.508
|9.630
|Иркутская область
|7.442
|8.254
|8.911
|9.476
|9.665
|Пермский край
|7.345
|8.319
|9.113
|9.484
|10.035
Чеченцы и дагестанцы полюбили устанавливать отцовство
Интересно, что в четырех регионах РФ число установлений отцовства в 2018 году выросло, и среди них — Москва, причем в столице РФ этот рост прямо-таки взрывной: в 2017 году отцовство устанавливали 7,1 тыс. раз, в 2018-м — уже 16,2 тыс.
В подавляющем большинстве регионов число актов об установлении отцовства падает уже четвертый год подряд. Татарстан, где в прошлом году отцовство устанавливали, напомним, в 5,9 тыс. случаев, занимает 12-е место (падение составило 6,3%).
Больше всего актов об установлении отцовства, помимо Москвы, в Московской области (11,4 тыс.), Краснодарском крае (9,3 тыс.), Свердловской области (9,2 тыс.) и, что интересно, в Дагестане (9,2 тыс.), жители которого, по-видимому, весьма строги в этом отношении.
Для сравнения, всегда идущая по остальным показателям в конце Чечня с ее консервативными традициями тоже попала в топ-20 по числу актов об установлении отцовства, заняв 15-е место: в прошлом году их было зафиксировано 5,5 тыс. Впрочем, и там число актов об отцовстве падает: снижение рождаемости в прошлом году зафиксировано и в до сих пор лидирующих по этому показателю Чечне и Дагестане.
Число сирот сокращается как и число усыновлений — почему?
Мы уже писали о снижении в Татарстане числа усыновленных и удочеренных. Напомним, в 2018 году было усыновлено на 15,2% меньше детей — 303. Большая часть усыновлений пришлась на крупные города — почти 190 детей из детдомов попали в городские семьи. Казанские семьи усыновили 83 ребенка, челнинские — 46, нижнекамские — 35, альметьевские — 15, елабужские — 10.
В тренде Татарстан находится и по динамике усыновлений: в последние годы заметна тенденция по снижению их числа в России. Через год после принятия «закона Димы Яковлева», запретившего усыновление российских детей гражданами США (в 2013 году на американцев к тому моменту приходилось лишь 10% усыновленных российских детей), число усыновлений составило 17,5 тыс. и начало падать. В 2018 году, сократившись еще на 5%, оно составило уже 13 тыс.
Интересно, что это как будто идет в разрез с другой статистикой: как раз после принятия «закона Димы Яковлева» число детей, находящихся в детдомах и приютах, резко сократилось. В 2013 году детей-сирот было 104 тыс., к концу 2015 года там оставалось 60,1 тыс. человек. К началу 2019 года — 47 тыс. детей. Куда же делись все эти дети, если число усыновленных не совпадает с числом отсутствующих в приютах детей? По-видимому, большая их часть не была усыновлена, а оказалась в приемных семьях.
Оформление опеки выгоднее, чем усыновление
Считается, что уменьшение численности детей-сирот связано с развитием системы устройства детей, упрощенной процедурой усыновления и предоставлением налоговых льгот приемным семьям. После запрета усыновления детей американцами власти РФ попытались компенсировать выпадение этой категории усыновителей, увеличив выплаты россиянам, оформляющим опеку. Другим фактором стало снижение числа детей, попадающих в поле зрения органов опеки. Отметим, что большинство (80—90%) детей, попадающих в детские дома — это социальные сироты: у них есть живые родители, лишенные родительских прав по тем или иным причинам.
Действительно, с 2013 по 2017 год почти на 60% выросло количество детей, которые оказались в приемных семьях. Для сравнения, в кризисный 2015 год были усыновлено 16,3 тыс. ребенка, а в приемных семьях оказались 20,7 тыс. детей. В отличие от усыновления приемная семья — коммерческая форма опеки, за которую ежемесячно платит государство, предоставляя льготы и ссуды.
Снижение числа усыновлений объясняется тем, что усыновленный ребенок становится полноправным членом семьи и с юридической точки зрения будет считаться родным. Тогда как попавшему в приемную семью ребенку полагаются льготы и пособия, а по достижении 18 лет или после окончания обучения государство обязано еще и предоставить ему квартиру, если за ним не было закреплено никакой жилплощади. Большинство и выбирают форму возмездной опеки, чтобы повысить материальный уровень семьи, а также сохранить за ребенком право на жилье.
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|Российская Федерация
|13.044
|13.740
|14.710
|16.383
|17.558
|Москва
|829
|882
|935
|991
|1.094
|Московская область
|784
|808
|814
|901
|941
|Краснодарский край
|476
|483
|478
|544
|580
|Санкт-Петербург
|452
|429
|427
|584
|636
|Республика Башкортостан
|426
|480
|438
|466
|563
|Свердловская область
|412
|403
|437
|456
|519
|Кемеровская область
|358
|401
|429
|561
|520
|Ростовская область
|352
|345
|379
|437
|508
… что привело к «отдельным перегибам на местах» — власти попытаются ужесточить требования опеки
Брать детей в приемную семью из-за роста выплат за опеку стало в небогатых регионах выгодным делом: на «детские» деньги там вполне можно прожить, причем единовременную выплату за ребенка опекун в большинстве регионов может не возвращать, даже если отправил воспитанника обратно в детский дом. Были случаи, когда взрослые брали по нескольку детей, совершенно не заботясь об их благополучии, здоровье или образовании. Такова оказалась «обратная сторона медали» заботы государства о детях.
Чтобы как-то разобраться с этим, Министерство просвещения РФ недавно завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования для тех, кто хочет усыновить или взять детей под опеку. Согласно ему, предлагается запретить приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год, если речь не идет об усыновлении братьев и сестер. А изначально вообще предлагалось ограничить максимальное число детей в семье усыновителя тремя (включая родных и приемных). Кроме того, Минпросвещения РФ предлагает запретить усыновителям менять по своему усмотрению место проживания и планирует вести обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей.
В Татарстане за ребенка единовременно дают 17 тысяч рублей. Более 10 тысяч приемная семья получает ежемесячно
Пока же ситуация такова, что число усыновлений (где, собственно, выгоды меньше) с 2014 года в России сократилось на 25% — примерно так же, как и в Татарстане. Само же число усыновленных в 2018 году, сравнительно с численностью населения регионов, ничтожно: в Москве усыновили в прошлом году всего 829 детей, в Московской области — 784, в Краснодарском крае — 476. В некоторых крупных регионах число усыновленных за четыре года упало почти в два раза: к примеру, в Пермском крае — 305 усыновленных в 2018 году против 557 в 2014-м. На 40% снизилось число усыновленных в Марий Эл, на 46% — в Кировской области.
Каждый регион самостоятельно устанавливает размер пособия, он же его и выплачивает. В Татарстане в прошлом году при оформлении ребенка в семью (не усыновлении) выплачивалось 16,75 тыс. рублей единовременно. Кроме того, ежемесячное денежное содержание на ребенка-дошкольника составляло 8 309 рублей плюс ежемесячное вознаграждение приемным родителям 3 000 рублей (если родитель педагог или медработник, предусмотрена надбавка 4744,5 руб.). На ежемесячное содержание школьника выделялось чуть больше — 9 583 рубля. Семейным кодексом РТ также установлены доплаты: 30% от установленного размера оплаты труда за воспитание ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо за воспитание ребенка-инвалида, либо ребенка, имеющего отклонения в психическом или физическом развитии.
Выплата единовременного пособия при оформлении ребенка в семью (усыновителям) составляла в Татарстане в 2018 году столько же 16 759 рублей. Все ежемесячные выплаты при этом уже исключаются. Однако при усыновлении второго и последующих детей первичный базовый маткапитал составлял 453 026 рублей. А с 1 января 2017 года была введена дополнительная выплата в связи с усыновлением ребенка-инвалида в размере 200 тыс. рублей. В Татарстане также предусмотрена господдержка граждан в системе соципотеки: семья усыновителей после принятия ее на учет получает сумму в размере 200 тыс. рублей, направленную на оплату стоимости жилого помещения.
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